İSTANBUL'DA 48 BİN 754 ADET KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL- DHA Gümrük Muhafaza Ekiplerinin düzenlediği operasyonda 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Muratbey Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Muratbey Gümrük Sahasında ıslak mendil taşıdığı beyan edilen bir TIR'a ilişkin Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz sonucu aracın riskli olduğu değerlendirilerek kontrol edilmesine karar verildi. X-ray taraması neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR açılarak arandı. TIR'ın dorsesinin dış duvarlarına karşılık gelen bölümlerinin ıslak mendil ile doldurulduğu; ancak iç kısımlarının tamamen parfümle dolu olduğu tespit edildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.