483 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 483 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy'de düzenlenen 5 operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, farklı dönemlere ait sikke, ikona ve tabloların da aralarında bulunduğu 483 parça tarihi eser bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.