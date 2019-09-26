Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 28 artçı yaşandı, okullar tatil edildi
Son Dakika Dünya Haber

İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 28 artçı yaşandı, okullar tatil edildi

1 saat önce

İstanbul'da yerel saatle 14: 00'te kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

">

İstanbul'da yerel saatle 14: 00'te kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, sarsıntının 5,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı.

İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 28 artçı yaşandı, okullar tatil edildi

İstanbul, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı
Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti İstanbul depreminin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Odasında ölen üniversitelinin cesedi iki ay sonra bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 20:14:32. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 28 artçı yaşandı, okullar tatil edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]