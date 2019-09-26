İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 28 artçı yaşandı, okullar tatil edildi
1 saat önce
İstanbul'da yerel saatle 14: 00'te kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da yerel saatle 14: 00'te kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, sarsıntının 5,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:12
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