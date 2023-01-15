İstanbul'da zincirleme kaza: Libyalı kadın sürücü şok yaşadı - Son Dakika
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İstanbul'da zincirleme kaza: Libyalı kadın sürücü şok yaşadı

15.01.2023 10:37

İstanbul'da zincirleme kaza: Libyalı kadın sürücü şok yaşadı Haliç Sahil yolu kavşağında yağış nedeniyle 5 araç birbirine girdi Mendil satan Suriyeli çocuk, Libyalı kadına tercümanlık yaptı Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi.

İstanbul'da zincirleme kaza: Libyalı kadın sürücü şok yaşadı

Haliç Sahil yolu kavşağında yağış nedeniyle 5 araç birbirine girdi

Mendil satan Suriyeli çocuk, Libyalı kadına tercümanlık yaptı

İSTANBUL - Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan Libyalı kadın sürücü uzun süre olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kadın ile polisin arasındaki iletişimi de mendil satan çocuk kurdu.

Kaza, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Haliç Sahil Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan 4 araç, yokuş aşağıya inmeye başladı. O esnada trafik ışığı kırmızı yanında 4 araç durdu. En arkadan gelen 34 EOZ 344 plakalı cipin sürücüsü Ercan Öztürk, duramayarak önündeki araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada, 34 TCE 24 plakalı taksinin sürücüsü Sümer Ural başından, kiralık beyaz renkli bir otomobilin sürücüsü olan Libya uyruklu A.A. ise yaşadığı sarsıntı sonucu boynundan yaralandı.

Libyalı kadın sürücü şoka girdi

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ural'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Taksicinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Libya uyruklu kadın A.A. ise uzun süre otomobilin içerisinde kazanın şokunu atlatmaya çalıştı.

Suriyeli mendilci çocuk tercümanlık yaptı

Kadına Arapça bilen mendil satıcı çocuklar tercümanlık yaparak polisle iletişim kurmasını sağladı. Bir süre sonra olay yerine gelen diğer bir sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da zincirleme kaza: Libyalı kadın sürücü şok yaşadı - Son Dakika

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