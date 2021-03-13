Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi - Son Dakika

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi

13.03.2021 10:36

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi İstanbul Üsküdarda Mimar Sinan'ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu.

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Üsküdarda Mimar Sinan'ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Şemsi Paşa Camii'nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepkiler yağmaya devam ediyor.

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan 440 yıllık Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin denizle birleşme noktasına, İBB tarafından başlatılan Üsküdar Meydan Projesiyle Kız Kulesi sahil boyunca oluşan yürüyüş yolu ile Şemsi Paşa Cami'nin önünden şehir hatlarına kadar olan güzergahın birleştirilmesinde sona yaklaşıldı. Halk arasında 'Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen devam ediyor. Tepkilere neden olan çalışma havadan görüntülendi.

Mimar Sinan'a ait bir eser

Şemsi Paşa camin öneminden bahseden kent araştırmacısı Berk Erkent, "Tarihi açıdan önem taşıyan bir eser, Şemsi Paşa Camii, "Kuşkonmaz Camii olarak da bilinir. Osmanlı devlet adamı Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Caminin bulunduğu nokta öyle bir nokta ki kuzeyden İstanbul boğazından, güneyden Marmara denizinden, tam karşısında Haliç'ten Kuzey ve Güney rüzgarlarının kesiştiği bir yer, bu sebepten dolayı yılın her dönemi mevsim alan bir yer. Kuşlarda bu nedenden dolayı caminin kubbesine konamıyorlar" dedi.

"İnsanların 5 dakika yollarını uzatması tarihi caminin kimliğine zarar vermekten daha iyidir"

İBB tarafından devam ettirilen proje hakkında konuşan kent araştırmacısı Berk Erkent, "Mimar Sinan'ın yaptığı en küçük camidir. Denize sıfır olmasıyla yalı cami özelliğini taşır. Ne yazıkki caminin önünden kaldırım geçirerek,bu özelliğini yok etmek istiyorlar. İlk olarak 2016 da başlandı ama halkın tepkisiyle durdu. Yıllar sonra yeniden böyle bir çalışma yapıyorlar, bir yaya yolu geçirmek istiyorlar. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum, bu camiyi en özel kılan yalı cami olması ve denize sıfır olmasıdır. Caminin yapımı, konumu buna göre düşünülmüş,insanların 5 dakika yollarını uzatması tarihi caminin kimliğine vermekten daha iyidir. Bu konuyla ilgili olarak yetkililerin halktan gelen, yorumlara, tepkileri dikkate alması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi
Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın 440 yıllık eserine İBB'den tepki çeken çalışma havadan görüntülendi - Son Dakika


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