5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Sultangazi'de 2, Küçükçekmece'de 1 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi. Depo olarak kiralanan iş yerlerinde bulunan 5'i Pakistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.