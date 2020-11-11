İstanbul'da 5 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 5 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi
11.11.2020 13:17
BAHÇELİEVLER'de düzenlenen operasyonda, 5 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi.
BAHÇELİEVLER'de düzenlenen operasyonda, 5 bin 200 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bahçelievler Kara Mustafa Paşa Sokak üzerinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda sahte içki olduğunu tespit etti. Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 750 bin lira değerinde olduğu belirtilen 20 cl'lik şişeler içerisinde 5 bin adet, 35cl'lik 6 bin adet, 70 cl'lik bin adet olmak üzere 3 bin 800 litre sahte viski ve 100 cl'lik şişeler içerisinde bin 400 litre sahte votka olmak üzere toplamda 5 bin 200 litre sahte içki ele geçirildi. Deponun dışında ve içerisinde kamera sisteminin olması ve alarm sisteminin kurulması dikkat çekti. Yapılan operasyonda depoda bulunan S.B.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.
- İstanbul
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