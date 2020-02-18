İstanbul'da 5 bin 835 yangın elektrikten kaynaklandı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesi, İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen 5 bin 835 yangının elektrikten kaynaklandığını duyurdu. İlçe sıralamasında 286 yangın ile Esenyurt birinci sırada geldi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiyesi İstanbul'da 2019 yılında meydana gelen yangın istatistiklerini açıkladı. Açıklamada 5 bin 835 yangının elektrikten kaynaklandığı belirtildi. Elektrikten kaynaklı en fazla yangın meydana gelen ilçe ise 286 ile Esenyurt oldu. Bağcılar ise 284 yangın ile ikinci sırada yer aldı. Adalar 12 yangın ile en son sırada yer aldı. Öte yandan açıklamada, "Çoklu priz ve benzeri ürünlerde fazla enerji tüketen cihazları aynı anda çalıştırmayınız" denilerek vatandaşlar uyarıldı. - İSTANBUL