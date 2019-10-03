İstanbul'da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerine yapılan operasyonda 5 bin litre etil alkol ve içki aroması ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kocasinan Mahallesi'nde bir iş yerine ait depoda kaçak içki üretildiği bilgisini alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sözkonusu depoya bugün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Ekiplerin depoya gerçekleştirdiği baskında 5 bin litre etil alkol ve alkol sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 1 otomobil ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)