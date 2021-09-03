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İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI - Son Dakika

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI

03.09.2021 15:38

İSTANBUL'da bazı ilçelerdeki fırınlar ekmeği 2.5 TL'den satmaya başlayınca zam tartışması başladı.

İSTANBUL'da bazı ilçelerdeki fırınlar ekmeği 2.5 TL'den satmaya başlayınca zam tartışması başladı. Ancak İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 5 ilçede fırınların gramajı 270'e çıkarak ücreti 2,5 lira yaptığını açıkladı.

İstanbul'da Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'da bir çok fırın ekmeği 2 yerine 2,5 liradan satmaya başladı. İlçeler ve fırınlar arasındaki fark tartışmalara neden oldu. Ekmeğe gizli zam yapıldığı iddiaları üzerine İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir açıklamada bulundu. Demir, 1 Eylül itibariyle, 2 TL'den satılan 220 gram ekmeğin gramajının 270 grama fiyatının ise 2.5 TL'ye yükseltildiğini söyledi.

"1 EYLÜL'DE BU UYGULAMAYA GEÇTİK"

Hasan Demir, "Ekmeği 50 gram büyüttük bu zam anlamına gelmiyor. Ekmek büyüdükçe şekil olarak imalat açısından daha çok kolaylaşıyor. Ürettiğimiz ekmeğin sayısı bir miktar düşecektir. Bu durum personelimize bir rahatlık sağlayacaktır. Ancak eleman eksiltecek düzeyde olmayacak. Tüketici açısından herhangi bir fark yok. 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar. Daha geç bayatlayabilir. 1 Eylül'de bu uygulamaya geçtik" dedi.

"ZAM İSTİYORUZ"

"Bizimle birlikte, Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz bu uygulamaya başladı" diyen Demir, "Ekmek büyüdüğü için üretimde yüzde 10 bir düşüş bekliyoruz. Ekmek büyüdüğü için bir ekmek alan bir günde tüketirken bir buçuk günde tüketecektir. Ağustos ayında İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi olarak zam talebimizi ilettik. Birkaç ay içerisinde 230 gram 2.5 TL önerisine dönüş bekliyoruz. Zam istiyoruz çünkü Nisan ayından 220 gram 2 TL diye tarife aldık ama Nisan ayından bu güne un fiyatlarında 40 lira artış oldu. Aralık ayında un fiyatlarının daha çok yükseleceği söyleniyor. Buğday fiyatları da bütün dünyada arttı bu iç piyasayı da etkiliyor" diye konuştu.

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI
İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI
İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI
İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI
İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI

Hasan Demir, Türk Lirası, İstanbul, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 2,5 LİRALIK EKMEK TARTIŞMASI - Son Dakika


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