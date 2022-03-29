Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

29.03.2022 07:36

Son dakika haberi... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da Bağcılar, Esenler, Başaksehir, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde farklı adreslerde sabah saatlerinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da Bağcılar, Esenler, Başaksehir, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde farklı adreslerde sabah saatlerinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Hassas burunlu narkotik arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Bağcılar başta olmak üzere Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu ve Başaksehir'de 29 adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 30 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona havadan polis helikopteri ile destek verildi.

5 farklı merkezde gerçekleştirilen operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda şüphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Aramalara uyuşturucu maddelere karşı duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon ve adreslerde yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri sokak başlarında önlem aldı.

30 şüpheli gözaltında

30 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu Operasyonu, Zeytinburnu, Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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