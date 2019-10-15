Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Son Dakika Güncel İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

27 dakika önce

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Sarıyer, Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Daha önceden belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yüzlerce polisin katıldığı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerde biri de Kağıthane Yavuz Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman oldu. Apartman kapısı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koçbaşı ile kırılarak açıldı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Sarıyer merkezli Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir, ve Başakşehir'de yapılan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.

İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:01 Kaynak: DHA
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