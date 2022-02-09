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İSTANBUL'DA 5'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA 5'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

09.02.2022 22:01

İSTANBUL genelinde Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbul'un 39 ilçesinde, eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Bu yıl 5'inci kez yapılan denetim kapsamında Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında, şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Sürücü ve yolculara ise kimlik sorgusu yapıldı. Narkotik köpeği 'Kimy'nin de görev aldığı denetime helikopterle de havadan destek verildi.

İSTANBUL'DA 5'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL'DA 5'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI
İSTANBUL'DA 5'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 5'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 5'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika
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