İstanbul'da 5 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 5 Kilo Patlayıcı Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

28.04.2022 12:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri’ne (DKP/BÖG) yönelik operasyonda 5 kilo patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bombalarla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) yönelik operasyonda 5 kilo patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bombalarla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul'daki operasyonu ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu. Soylu, sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, " Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" demişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DKP/BÖG adlı terör örgütünün kent genelinde sansasyonel eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saat 21: 45 sıralarında örgütün Sancaktepe'deki hücre evine operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda bomba hazırlarken suçüstü yakalanan H.T., C.P., O.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada yaklaşık 5 kilo patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürerken eylem için hazırlanan patlayıcılar, gece saatlerinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Söz konusu patlayıcılar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Sergilenenler arasında patlayıcılar, bomba düzeneklerini harekete geçiren akım kaynakları, basınç tesirini artırıcı çeşitli kimyasal maddeler, demlik ve ateşleyiciler ile birlikte uzaktan kumandalı oyuncak polis arabaları yer aldı. Ayrıca oda spreyi kutusuna yerleştirilmiş zaman ayarlı sensör, ilaç kapsülleri, uzaktan harekete geçirilen oyuncak arabaların pilli kumandaları ve fotoselli kapı sensörleri göze çarptı.

YAKALANANLARDAN BİRİ DAHA ÖNCE İSTANBUL'DA BANKA ATM'Sİ KUNDAKLAMIŞ

Hücre evi ve çevresindeki tüm güvenlik kamera kayıtlarının incelemeye alındığını bildiren Emniyet kaynakları, gözaltına alınanlardan C.P.'nin daha önce de çeşitli kundaklama olaylarına karıştığı, bunlar arasında İstanbul'da bir bankaya ait ATM kundaklamasının da yer aldığı bilgisini paylaştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Birleşik Özgürlük Güçleri, İstanbul, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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