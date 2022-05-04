İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı

04.05.2022 18:45

İstanbul Sancaktepe'de terör örgütü DKP/BÖG'e ait hücre evine düzenlenen operasyonda bomba hazırlığındayken yakalanan 3 terörist, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Sancaktepe'de terör örgütü DKP/BÖG'e ait hücre evine düzenlenen operasyonda bomba hazırlığındayken yakalanan 3 terörist, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzeneği ele geçirilmişti.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, istihbarat birimleri, son dönemde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar üzerine Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün eylem hazırlığı içinde olduğunu belirlemiş, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sancaktepe'te bir hücre evine yapılan baskında H.T, C.P. ve O.A. adlı 3 terörist bomba hazırlarken suçüstü yakalanmıştı. Metropollerde sansasyonel eylem tasarladıkları tespit edilen teröristlerle birlikte aynı hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri de ele geçirilmişti.

MAHKEMEYE ÇIKARILAN 3 HÜCRE ÜYESİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin gerçekleştirdikleri operasyonda yakalanan 3 teröristlerin emniyetteki sorgusu Ramazan Bayramına 1 gün kala tamamlandı. Terör profili uzmanlarınca sorguya alınan hücre üyeleri, 1 Mayıs Pazar günü adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan DKP/BÖG terör örgütü üyesi H.T, C.P. ve O.A. adlı 3 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÜCRE EVİNE OPERASYON

Metropollerde sansasyonel eylem tasarladıkları tespit edilen DKP/BÖG terör örgütüne mensup bir hücre, 27 Nisan Çarşamba günü İstanbul Polisi tarafından düzenlenen operasyonla çökertilmiş, evde 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri de ele geçirilmişti. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin çalışmalarında, DKP/BÖG'e ait eylem hazırlığındaki H.T, C.P. ve O.A. adlı 3 hücre üyesi, bomba hazırlarken suçüstü yakalanmıştı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı
İstanbul'da 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist tutuklandı

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Kaynak: İHA

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