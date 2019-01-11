Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 5 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Sürücü Yakalandı

İstanbul'da 5 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Sürücü Yakalandı

59 dakika önce

Kemerburgaz-Hasdal yolunda bir otomobile çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep olan ve kaçan sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da 5 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Sürücü Yakalandı, System.String[]
Kemerburgaz- Hasdal yolunda bir otomobile çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep olan ve kaçan sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Eyüpsultan Kemerburgaz-Hasdal Yolu Sakarya Kışlası önünde geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde saat 22.00 sıralarında, 34 HR 078 plakalı cipin sürücüsü Adil Y. (45) direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan cipin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, cip sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı.

Sivil trafik ekipleri peşini bırakmadı

Olayın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası ve şehir polis kamerası görüntülerini izleyen sivil trafik polisi, aracın plakasını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden de aracın yerini tespit eden polis, sürücüsü Adil Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan sürücü polis ekipleri tarafından Göktürk Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Polis, Hasdal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Bakan Müjdeyi Verdi! İGS Koşullarını Sağlayan Projelere 40 Milyon Lira Destek Verilecek Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:21:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 5 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Sürücü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]