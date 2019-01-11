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İstanbul'da 5 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Sürücü Yakalandı

35 dakika önce

İstanbul'da 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı Kemerburgaz'da meydana gelen kazada 5 kişinin yaralanmasına neden olup kaçan sürücü yakalandıİSTANBUL - Kemerburgaz-Hasdal yolunda bir otomobile çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep olan ve kaçan sürücü sivil trafik...

İstanbul'da 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı
Kemerburgaz'da meydana gelen kazada 5 kişinin yaralanmasına neden olup kaçan sürücü yakalandı

İSTANBUL - Kemerburgaz- Hasdal yolunda bir otomobile çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep olan ve kaçan sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.
Eyüpsultan Kemerburgaz-Hasdal Yolu Sakarya Kışlası önünde geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 HR 078 plakalı cipin sürücüsü Adil Y. direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan cipin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, cip sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı.
Sivil trafik ekipleri peşini bırakmadı
Olayın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini izleyen sivil trafik polisi, aracın plakasını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi üzerinden de aracın yerini tespit eden polis, sürücüsü Adil Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan sürücü polis ekipleri tarafından Göktürk Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan sürücü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
(DCC- MB- ÖY-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Hasdal, İstanbul, 3. Sayfa
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