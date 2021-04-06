5 kuyumcuyu soymaya çalıştığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da farklı tarihlerde 5 kuyumcu dükkanına yönelik soygun girişimlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde 11 Şubat 2020 ile 26 Mart 2021 tarihleri arasında 5 kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan ve bir kişinin bıçakla, iki kişinin de silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 suç kaydı olan Mukayam E. (55), 9 suç kaydı olan Harun S. (36) ve 2 suç kaydı ile "aranma" kaydı olan Hasan A'yı (66), gözaltına aldı.

Hasan A.'nın evinde yapılan aramada, susturucu takılı tabanca, mermi ve şarjör ile sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Harun S. ve Hasan A. tutuklanırken Mukayam E. adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.