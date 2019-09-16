Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 5 milyon lira değerinde kaçak ürün operasyonu
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İstanbul'da 5 milyon lira değerinde kaçak ürün operasyonu

1 saat önce

- İstanbul'da 5 milyon lira değerinde kaçak ürün operasyonu 7 bin 500 kaçak puro ve 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 500 kaçak puro ve 7 bin paket kaçak sigara olmak üzere bir çok kaçak ürün ele geçirildi.

- İstanbul'da 5 milyon lira değerinde kaçak ürün operasyonu

7 bin 500 kaçak puro ve 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 bin 500 kaçak puro ve 7 bin paket kaçak sigara olmak üzere bir çok kaçak ürün ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin değerinin 5 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi, geçen hafta içinde kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda 7 bin paket kaçak sigara, 7 bin 500 adet kaçak puro, 950 bin makaron, 2 bin adet gümrük kaçağı ampul, 42 bin prezarvatif, 130 bin adet cinsel gücü artırıcı ilaç, 500 adet çocuk düşürücü cycotec ilaç, 300 bin adet şarj aleti ve 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda suçta kullanılan 1 otomobil ve ambalajlama makinalarına da el konulduğu belirtildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 5 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

İstanbul'da 5 milyon lira değerinde kaçak ürün operasyonu

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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