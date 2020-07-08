İstanbul'da 5 PKK'lı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da 5 PKK'lı tutuklandı

PKK'nın gençlik yapılanması yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların karıştıkları sokak eylemleri, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden beşi tutuklandı. Zanlıların karıştıkları sokak eylemleri, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ya yönelik 30 Haziran'da operasyon düzenlemiş, Esenyurt ve Beyoğlu'nda araç ve marketlere molotof kokteyli ile saldıran M.O., H.A., Ö.Y., S.K., R.D., G.G., R.A. ve R.A. adlı 8 örgüt üyesi ve PKK/KCK'ın dağ kadrosuyla irtibatlı Z.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kırsal kesimden gelen talimatla kent içinde eylem yapan toplam 9 PKK'lının Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları dün tamamlandı. Dokuz PKK'lı Salı günü adliyeye sevk edildi. 9 örgüt üyesinden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 4 örgüt üyesi, 'adli kontrol' hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

Öte yandan örgüt üyelerinin karıştıkları eylemler çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Zanlıların, yoldan geçen araç ve vatandaşa rağmen ellerindeki molotof kokteylini market ve otomobillere attıkları ve olaydan sonra koşarak kaçtıkları görülüyor.