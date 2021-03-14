Son dakika haberi: İSTANBUL'DA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL'DA 5 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
14.03.2021 14:21
Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi...
Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi ve Küçükçekmece'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5'i Pakistanlı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından
adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise Gümrük Kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edildi.
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