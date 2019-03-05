Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edilecek

İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edilecek

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz.

İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edilecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:55 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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