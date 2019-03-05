İstanbul'da 50 bin sosyal konut inşa edilecek
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:55
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