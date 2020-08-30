İstanbul'da 50 kumar makinası ele geçirildi - Son Dakika

İSTANBUL genelinde kumar oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. İl genelinde 36 farklı adreste 50 adet kumar makinası ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 27 Temmuz ve 27 Ağustos tarihleri arasında kumar oynatan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmaların devamında 36 farklı adreste kumar makinası kullanıldığını tespit etti. Polis tarafından düzenlenen baskınlarda toplamda 50 kumar makinası ele geçirildi. Öte yandan polisin baskın düzenlediği bir iş yerini araması ve ele geçirdiği kumar makinası polis kamerasına kaydedildi.