İstanbul'da 51 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tuzla'da özel bir geri dönüşüm firmasının otoparkındaki tır ve kamyonette ele geçirilen karışımlı kaçak akaryakıtın piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu ifade edilirken, olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi

İSTANBUL - İstanbul'da, akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 51 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ekim'de gece yarısında kaçakçılık yaptığından şüphelendikleri bir aracı Tuzla ilçesinde takibe aldı. Orhanlı Mahallesi'ndek izi sürülen aracın özel bir geri dönüşüm firmasının otoparkına girdiği belirlendi. Otoparkta araca baskın düzenlendi, R.A. ve F.Ö. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonu genişleten polis, çalışmaların devamında aynı firmanın otoparkında park halinde bulunan bir tır içerisinde yapılan aramada 40 bin litre daha karışımlı akaryakıt ve yine park halindeki bir kapalı kasa kamyonette yapılan aramada ise 8 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Toplam 51 ton karışımlı akaryakıta el konulurken, kaçak yakıtın tahmini piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan işletme sahipleri R.A. ve F.Ö. hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.