519 iş yerinde kumar denetimi yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da 519 iş yerinde yapılan denetimde kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 26 Eylül'de 21.00-00.00 arasında 351 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.

Polisin 425 kıraathane, 65 dernek ve 29 ruhsatsız iş yeri denetiminde, 2 bin 102 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Kumar oynadıkları belirlenen 63 kişiye Kabahatlar Kanunu'ndan ceza kesildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen 28 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kumarda oyununda kullanılan 14 kumar makinesi, 6 sigaramatik, 6 bilgisayar, okey takımı, 100 kumar pulu, 19 deste iskambil kağıdı ile 6 bin 478 liraya el konuldu.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları belirlenen 256 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 414 bin 690 lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız faaliyet gösteren 28 iş yeri mühürlendi.