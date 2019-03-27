İstanbul'da 541 Tüp Yılan Zehri Ele Geçirildi
18 dakika önce
Güngören'de düzenlenen operasyonda, 541 tüp kobra zehri ele geçirildi.
Güngören
'de düzenlenen operasyonda, 541 tüp kobra zehri ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ç. ve E.D'nin, kaçak yollarla yurda sokulan yılan zehrini, bazı ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunu belirlemesi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılar, 20 Mart'ta Güngören'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Yapılan aramada, 541 cam tüp içerisinde sıvı madde ele geçirildi.
Laboratuvar ortamında yapılan incelemede, tüp içerisindeki sıvının kobra zehri olduğu anlaşıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: AA
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