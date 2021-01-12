İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

12.01.2021 09:37
İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı, System.String[]

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip sonucunda operasyonla yakalanan ve evlerinde 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirilen 2 zehir taciri çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip sonucunda operasyonla yakalanan ve evlerinde 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirilen 2 zehir taciri çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı yaptığı ve sattığı ihbarını almıştı. İhbarı değerlendirerek, günlerce fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, şahısların bulunduğu adreslere uyuşturucu madde depolandığını belirlemişti. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bağcılar polisi, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda şüpheliler Mehmet Ö. (46) ve Mehmet Ali Y.'yi (52) kıskıvrak yakalayan Bağcılar polisi, evlerde yaptığı detaylı aramalarda toplamda 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirmişti. Operasyon anı ise kameralara yansımıştı.

ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANDI

Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti" ve "göçmen kaçakçılığı" gibi suçlarından emniyette kayıtları bulunan 2 şüpheli ise Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli işlemleri yapılan şüpheliler Mehmet Ö. ve Mehmet Ali Y., sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı
İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 55 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zehir tacirleri tutuklandı - Son Dakika


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