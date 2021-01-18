İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik - Son Dakika

İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

18.01.2021 07:58

İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'da sona erdi.

İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle İstanbul'da hareketlilik başladı.

Ülkemizde etkisini arttıran korona virüs salgınına karşı mücadele bağlamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'da sona erdi. Hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan ve 56 saat süren kısıtlamanın ardından İstanbul'da hareketlilik yeniden başladı. Erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Koronavirüs, İstanbul, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim
Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu         
08:12
707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak 707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak         
07:50
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi         
01:34
Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi         
23:28
Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak         
21:42
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak         
21:25
"Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil sevgilisiyle kayağa gidince tepkilerin ardı arkası kesilmedi         
20:42
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Şarkıcı İntizar'ın babası yaşamını yitirdi Şarkıcı İntizar'ın babası yaşamını yitirdi         
18:43
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 08:26:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei