İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI

04.05.2022 10:35

İSTANBUL'da dün düzenlenen denetimlerde 582 göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da dün düzenlenen denetimlerde 582 göçmen yakalandı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün 3 ilçede göçmenlere yönelik denetim yaptı. İstanbul Valiliği'nden denetimlere ilişkin yapılmna açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Yabancı Uyruklu Düzensiz Göçmenler" ile ilgili 03.05.2022 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yasadışı yöntemlerle ülkemize gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327'si Afganistan, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve 70'i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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