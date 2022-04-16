Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti - Son Dakika
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Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti

16.04.2022 12:59

Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti Fatih'te bir otoparktaki 6 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlıyı yakalamak için ekipler otoparkçı kılığına girdi.

Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti

İSTANBUL - Fatih'te bir otoparktaki 6 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlıyı yakalamak için ekipler otoparkçı kılığına girdi. Polisleri fark eden zanlı kaçmaya çalışınca yaşanan kovalamaca kameraya yansırken, zanlı ekipler tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bulunan bir otopark içerisinde gerçekleşen 6 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalar neticesinde suçları işlediği tespit edilen H.İ. isimli şahsın yakalanmasına yönelik 13 Nisan'da yapılan operasyon yapıldı. Ekipler kendilerini otoparkçı olarak tanıtarak şahsı yakalamak isterken, zanlı elindeki tornavidayı polislere sallayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu ekipler zanlıyı, Cibali Mahallesi Alaattin Çıkmazı içerisinde yakalayarak gözaltına alındı. H.İ. isimli zanlı "Otodan Hırsızlık, Görevli Memura Mukavemet ve Mala Zarar Verme" suçlarından 14 Nisan'da adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının elindeki tornavidayı sallayarak kaçmaya çalıştığı anlar ise kameraya yansıdı.

Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti
Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız, otoparkçı kılığına giren polisleri fark etti, uyarı ateşi açılmasına rağmen kaçmaya devam etti - Son Dakika


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