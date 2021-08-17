İstanbul'da 6 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 6 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da 6 ayrı adresten 15 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beylikdüzü'nde bulunan 6 ayrı adresten 6 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında toplam da 15 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucunda bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden A.A. isimli şüpheli şahsı dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs bugün adli makamlara sevk edildi.