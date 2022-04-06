İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi

06.04.2022 13:36

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 6 bin 206 şişe parfüm ile sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi

YORUMLAR
500
İstanbul'da 10 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi İstanbul'da 10 milyon liralık sahte parfüm ele geçirildi İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU İSTANBUL'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
13:54 Putin'e son ölümcül darbe! ABD derine iniyor, Putin'in kızları da hedefte!
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 14:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 6 bin 206 şişe sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement