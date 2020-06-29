İstanbul'da 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonette yapılan aramada 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollardan yurda getirilen elektronik ürünlerin ticaretinin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Esenler Tekstilkent bölgesinde takibe aldığı kamyoneti durdurdu.

Esenler 'de, 6 bin 228 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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