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İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı - Son Dakika

İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı

13.01.2022 20:20

İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı Saldırgan ırklar genelgesi sonrası İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı Sürenin bitmesine bir gün kala İstanbul'da toplam 6 bin köpek ile 2 bin civarında kedi kayıt altına alındı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasaklı...

İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı

Saldırgan ırklar genelgesi sonrası İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı

Sürenin bitmesine bir gün kala İstanbul'da toplam 6 bin köpek ile 2 bin civarında kedi kayıt altına alındı

İSTANBUL - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasaklı köpek ırklarının kayıt edilmesine yönelik son tarihin 14 Ocak olduğunu hatırlatarak, "Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık" dedi.

Gaziantep'teki 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Korkunç saldırının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar büyük tepki göstermiş, saldırgan köpekler barınağa götürülürken, olayla ilgili 5 kişi de tutuklanmıştı. Daha önce de gündeme gelen pitbull saldırıları, Asiye olayının ardından büyük yankı uyandırdı. Bu kez yasaklı ırkların ne olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından bakanlık olaya el attı. ve yasaklı köpek ırklarının 14 Ocak 2022'ye kayıt alınması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kayıt edilmediği tespit edilen hayvan sahiplerine ise 15 bina lira idari ceza uygulanması yönünde karar alındı. Bu kapsamda İstanbul'da bazı vatandaşlar köpeklerini alarak İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin yolunu tuttu. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine gelen vatandaşlar köpeklerini kayıt ettirdi.

"İstanbul'da 6 bin köpek ve 2 bin civarında kedi kayıt altına alındı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul'da 6 bin köpek ile 2 bin civarında kedinin kayıt altına alındığını söyledi. 14 Ocak'ın son gün olduğunu hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yeni yönetmelik çerçevesinde yasaklı ırklar özellikle 14 Ocak'a kadar tamamen çiplenmesi ve kayıt altına alınması gerekiyor. Bu işlemi biz İl, İlçe Tarım Müdürlüklerimizde yapıyoruz. Hayvanlarımızı kimliklendiriyoruz ve çipliyoruz. Petvet sistemine kaydediyoruz. Karnelerini de yenileyip kendilerine veriyoruz, kısırlaştırılmış olması şartıyla. Kısırlaştırılmış olduğu tespit edildiğinde, sadece yasaklı ırkları yapmıyoruz tabii ki. Yeni yönetmelik çerçevesinde kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması yönetmeliği kapsamında kedileri ve köpekleri çipliyoruz. Şu ana kadar ilimizde yaklaşık 6 bin adet köpek 2 bin civarında da kediyi çipleyerek kayıt altına aldık" dedi.

İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı
İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı
İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı

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İstanbul, Köpek, Tarım, kedi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı - Son Dakika
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