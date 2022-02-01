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İstanbul'da 6 ilçe için atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı projesi başlatıldı - Son Dakika

İstanbul'da 6 ilçe için atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı projesi başlatıldı

01.02.2022 15:18
İstanbul'da 6 ilçe için atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı projesi başlatıldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kurbağalıdere D-100 kara yolu Göztepe Köprülü Kavşağı bölgesindeki dere ıslahı çalışmalarını tamamlarken 6 ilçeyi kapsayan "Asya Bölgesi 10. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Projesi"ni başlattı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kurbağalıdere D-100 kara yolu Göztepe Köprülü Kavşağı bölgesindeki dere ıslahı çalışmalarını tamamlarken 6 ilçeyi kapsayan "Asya Bölgesi 10. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Projesi"ni başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Anadolu yakasındaki su baskınlarını giderecek ve 14 kilometrelik Kurbağalıdere hattı boyunca yaşam vadisine dönüştürülmesi planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, Kurbağalıdere D-100 kara yolu Göztepe Köprülü Kavşağı bölgesinde dere ıslah çalışmalarının tamamlandığını belirtti. İmamoğlu, buna ek olarak İSKİ'nin Asya Bölgesi 10. Kısım Müteferrik Atık su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde toplam 56 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı ile 8,5 kilometre dere ıslahı imalatının yapılmasının planladığını ifade eden İmamoğlu, yatırımların toplam maliyetinin yaklaşık 290 milyon lira olduğunu aktardı.

İmamoğlu, Kurbağalıdere Yaşam Vadisi Projesi'yle de Marmara Denizi'nden Ataşehir ve Ümraniye ilçelerine kadar yeşil bir koridor oluşturulacağını dile getirdi. İmamoğlu, proje kapsamında yeşil alanlar dışında 13,5 kilometre bisiklet yolu ve 28,7 kilometre yaya yolunu da İstanbullulara kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu daha sonra, yeni proje kapsamında Ataşehir'deki inşaat çalışmalarını telsiz anonsuyla başlattı. İmamoğlu'na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti.

İstanbul'da 6 ilçe için atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı projesi başlatıldı

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Göztepe, Asya, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 ilçe için atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı projesi başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 6 ilçe için atık su, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı projesi başlatıldı - Son Dakika
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