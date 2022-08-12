(özel görüntülerle) - İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 12 GÖZALTI

İSTANBUL'da 6 ilçede 12 adrese yapılan operasyonda çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olduklarını tespit ettiği 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 6 ilçede 12 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisininde destek verdiği operasyonda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerden biride Esenler, Nine Hatun Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın bodrum katındaki daireiydi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve giren ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.