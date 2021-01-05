İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor - Son Dakika

İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor

05.01.2021 11:47

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşam saat 21.00'den itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe- Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

İşte 30 saat süreyle su verilemeyecek ilçe ve mahalleler;

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

7 OCAK PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor

Başakşehir, Şahintepe, Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor - Son Dakika


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