İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

30.07.2022 20:22

?İSTANBUL'da 6 ilçede yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

?İSTANBUL'da 6 ilçede yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ürünlerin satışını gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, temmuz ayında Bağcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Kartal ilçelerinde faaliyet gösteren 6 işyeri ve 9 depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 15 bin 640 adet kol saati, 6 bin 276 adet güneş gözlüğü, 149 adet akıllı cep telefonu, 18 adet çeşitli markalarda tuşlu cep telefonu, 2 bin 419 adet kulaklık, 3 bin 95 kablolu kulaklık, 5 bin 70 adet şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, 297 adet araç şarjı, 36 adet hoparlör, 2.300 adet batarya, 4320 adet elektronik sigara, 14 bin 65 adet elektronik sigara likidi, 4 bin 884 adet elektronik sigara aparatı, 380 adet değerli taş ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheliye adli işlem yapıldı.

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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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