İstanbul'da 6'ıncı günde de sağlık çalışanlarına destek alkışı - Son Dakika

İstanbullular, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı çağrının 6. gününde de pencerelere ve balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla desteğini sürdürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için vatandaşlardan 3 gün boyunca destek alkışı istemişti. Bu kapsamda vatandaşlar 3 gün boyunca saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. İstanbullular yapılan çağrının 6'ıncı gününde de pencerelere ve balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarına desteğini sürdürdü. Bazı vatandaşlar da farkındalık için ıslıklar çalıp, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı.

(İHA)