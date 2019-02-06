Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 6 Katlı Bir Bina Çöktü, Olay Yerine İtfaiye, Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.

İstanbul'da 6 Katlı Bir Bina Çöktü, Olay Yerine İtfaiye, Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi.

1 saat önce

İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 6 Katlı Bir Bina Çöktü, Olay Yerine İtfaiye, Polis ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi., System.String[]
İstanbul'da 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:07 Kaynak: AA

Polis, İtfaiye, İstanbul, Güncel
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