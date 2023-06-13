İstanbul'da 6 katlı fabrikada çıkan yangın 70. saatin sonunda söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da 6 katlı fabrikada çıkan yangın 70. saatin sonunda söndürüldü

13.06.2023 16:58

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 4 gün boyunca aralıksız müdahale edilerek 70 saat sonra söndürüldü.

Başakşehir Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti. Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi.

İstanbul'daki dev fabrikada çıkan yangın 4 gün sonra söndürüldü

YIKIM ÇALIŞMALARI YAPILDI

Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına sirayet eden yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.

İstanbul'daki dev fabrikada çıkan yangın 4 gün sonra söndürüldü

4 GÜN SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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İstanbul'daki bir fabrikada çıkan yangına müdahale 65 saattir devam ediyor İstanbul'daki bir fabrikada çıkan yangına müdahale 65 saattir devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 katlı fabrikada çıkan yangın 70. saatin sonunda söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 6 katlı fabrikada çıkan yangın 70. saatin sonunda söndürüldü - Son Dakika
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