İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede - Son Dakika

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İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede
6 saat önce
İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete polis ekiplerince yakalanmıştı. 6 milyonluk vurgun yapa çete üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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