İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede - Son Dakika

İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete polis ekiplerince yakalanmıştı. 6 milyonluk vurgun yapa çete üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)