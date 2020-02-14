İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede - Son Dakika

İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede

6 saat önce

İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede, System.String[]

İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtıp yaşlıları dolandıran çete polis ekiplerince yakalanmıştı. 6 milyonluk vurgun yapa çete üyelerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı
Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı İbb önünde ulaşım zammı protestosu Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 6 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılar adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]