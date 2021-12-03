İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Öte yandan şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Şüphelinin 42 kez "otodan hırsızlık" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul 'da bir ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı.

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