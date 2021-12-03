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İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı

03.12.2021 16:25
İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir ayda 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Sultangazi'de 1-29 Kasım tarihleri arasında 6 otomobilin tekerlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli M.P.'yi (42) gözaltına aldı.

Şüphelinin 42 kez "otodan hırsızlık" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin bazı hırsızlıkları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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