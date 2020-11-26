İstanbul'da 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu başladı - Son Dakika

İstanbul'da 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu başladı

26.11.2020 19:53
İstanbul'da 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu başladı, System.String[]

Sağlık iletişimi alanında çalışan akademisyenleri, uzmanları, araştırmacıları bir araya getiren Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Sağlık iletişimi alanında çalışan akademisyenleri, uzmanları, araştırmacıları bir araya getiren Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Pandemi nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumda, yurt içi ve dışından bilim insanları, uzmanlar, araştırmacılar sağlık iletişimi ile ilgili güncel konularda sunumlarını gerçekleştirecek.

Sempozyum, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü ve SİS Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Prof. Dr. Suat Gezgin, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve SİS Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. Suat Gezgin, dünyanın oldukça önemli ve zor bir süreçten geçtiğini anlatarak, pandemi döneminde sağlık iletişiminin önemine değindi.

Dünyayı tehdit eden bir salgınla, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirten Gezgin, "Sağlığımızı tehdit eden böyle zor bir zamanda iki kavram ön plana çıktı. Sağlık ve iletişim. Toplumsal duyarlılığın geliştirilmesinde de en önemli aracın iletişim olduğu açık bir gerçekliktir. Küresel bir soruna karşı dayanışmanın sağlanması, birlikte hareket edebilme becerisinin 'sağlıklı iletişimle' geliştirilmesi gerekir." dedi.

Prof. Dr. Erkan Yüksel, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük probleminin iletişim sorunu olduğunu ifade ederek, "Hangi sorunu ele alırsanız alın, insanlar arasında sağlıklı bir iletişim olmadan hiçbir sorunu çözemezsiniz. Sağlık İletişimi Sempozyumu, iletişim ve sağlık akademisyenleri arasında iletişimi sağlamak üzere önemli bir işlev görüyor. İletişim demek anlamak, anlaşılmak ve anlaşmaktır." diye konuştu.

"Sağlık iletişimi sorunlarımızı çok yönlü bir şekilde ele alıyor"

Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, katılımcıları yüz yüze ağırlayamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bir nöroloji profesörü olarak çok ilgi çekici bulduğum bu toplantı, bugünlerde çok yoğun hissettiğimiz sağlık iletişimi sorunlarımızı çok yönlü bir şekilde ele alıyor. Doğru bilginin aktarılması ve bu aktarımın akıl süzgecinden geçmesinin önemini hepimiz daha fazla hissediyoruz. Sempozyum, içinde bulunduğumuz günlerde önemini daha da artırdı. Psikolojik ve sosyal olarak adapte olmaya çalıştığımız bu yeni dönemde bu konuların ele alındığı bilimsel toplantılar ayrıca önem taşıyor. Herkese verimli bir toplantı ve sağlıklı günler diliyorum."

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Özmen, sağlık iletişimi anlamında sağlık çalışanı-hasta, kurum ve sistem kaynaklı sorunlara değindi.

Özellikle içinde bulunulan dönemde sağlık çalışanlarıyla empati kurulmasının önemini vurgulayan Özmen, sağlıkçıların tükenmişlik durumuna girebileceklerini, bu şekilde ideal bir iletişim gerçekleştirme kapasitesinin düşeceğini, hasta ve hasta yakınlarının buna dikkat etmesi, yöneticilerin de buna karşı tedbir alması gerektiğini anlattı.

"Vatandaşlara doğru yönlendirme sağlamaya gayret ediyoruz"

Sempozyuma davetli olarak katılan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir ise Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin çalışmalarını anlattı.

Prof. Dr. Taşdemir, SABİM bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bilgi vererek, SABİM'e 2020'nin ilk 11 ayında sadece telefon yoluyla 3,5 milyonun üzerinde başvuru olduğunu ve bunların yüzde 80'inin ilk 24 saat içinde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Taşdemir, "Pandemi öncesi dönemde günlük 6 bin çağrı karşılayan SABİM, pandemi süresince iki katından fazla artan sayıya eksiksiz şekilde yanıt verdi. Kovid-19 konusunda vatandaşlara güvenilir, güncel bilgi sunmaya ve riskli vatandaşlara yapılması gerekenler ile ilgili 7/24 kesintisiz hizmet vermeye çalışıyoruz. Onlara, doğru yönlendirme sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

Yarın yapılacak oturum ve panellerin ardından sona erecek sempozyumda 48 bildiri sunulacak. Canlı olarak YouTube üzerinden de izlenebilen sempozyumda, Maryville University of St. Louis'den Doç. Dr. Olaide Oluwole-Sangoseni, University of Vienna'dan Prof. Thomas Bauer ve Prof. Juergen Grimm de sağlık iletişimi üzerine konuşma yapacak.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık İstanbul'da 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu başladı - Son Dakika


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