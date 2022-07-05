İstanbul'da "6. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlendi

15 Temmuz Derneği, Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle "6. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlendi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Kült Hareketler: Bireysel ve Kitlesel Etkileri" başlığıyla gerçekleştirilen sempozyuma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve akademisyenler ile çok sayıda 15 Temmuz gazisi ve şehit yakını katıldı.

Sempozyumda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, terör örgütlerinin yapılarının, faaliyetlerinin ve onlarla mücadelenin sadece güvenlik ve hukuk platformunda ele alınamayacağını söyledi.

Türkmen, dünyada terör örgütlerinin üç aşağı beş yukarı aynı yöntemi kullandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Mesela Amerika'da toplu intiharlarla gündeme gelen tarikatların çiftlikleri vardır. Orada da bu FETÖ benzeri yapılanmalar, anlayışlar vardır. Önce insanların ruhlarını karartırlar. Sonra günahtan korkmayan bir robot haline gelir insan. 'Bu kirli ruhlarla bir toplumu, bir milleti nasıl yok ederiz, nasıl anayasal düzenin üzerine adeta çökeriz?', bunun hesabını yapmaktadırlar. Sözüm ona, ruhlarını kararttıkları insanlarla, gençlerle öyle bir noktaya gelirler ki onlara yeryüzü cenneti vadederler. Ahireti garanti ederler. Ne yazık ki bazı toplumdan tecrit edilmiş gençler bu sapkın düşüncenin etkisi altında hem kendilerinin geleceklerini hem de bir toplumun geleceğini ihanet etmek suretiyle karartmaya çalışırlar."

Sempozyumun Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan da 1970'lerde Avrupa'nın pek çok ülkesinde gençlerin, anne babalarının onaylamadığı birtakım hareketlere mensup olmaya başladığını belirtti.

Bu hareketlerin bir kısmının, onları toplu intiharlara, bir kısmının ise annelerine, babalarına, devletlerine, vatanlarına, milletlerine isyana sürüklediğini anlatan Küçükcan, şöyle devam etti:

"Bunların adına kült dendi, dini hareket dendi. O gün bugündür Avrupa ve Batı, bu hareketler üzerinde düşünüyor, taşınıyor ve kitaplar hazırlıyor, araştırmalar yapıyor. Yani modern insanın iradesini elinden alan, rasyonel insanı aslında bir şekilde köleleştiren, dünyada kendi iktidarlarını ve hükümdarlığını kurmak isteyen bazı gruplar var. Bilhassa dini istismar ederek bu grupların pek çok ülkede aktif olduğunu görüyoruz. Çünkü din ve maneviyat, modern insan için de rasyonel insan için de halen çok önemlidir."

Bu nedenle bu yılki sempozyumda "kült" denilen bu hareketleri tartışmak istediklerini ifade eden Küçükcan, "Amacımız şu, özellikle ülkemizde dini istismar ederek toplumu dönüştürmeye çalışan, iktidarı ele geçirmeye çalışan, milli iradeye gölge düşürmeye çalışan hareketleri gördük. FETÖ bunun en son örneklerinden biriydi. Bu nedenle biz de bu hareketleri biraz düşünelim, konuşalım, tartışalım istedik." şeklinde konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da salondaki herkesi 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda gördüğünü dile getirerek, "Görmesem dahi biliyorum ki siz de her türlü fedakarlığı ortaya koyacak kadar, o şuurda, o bilinçte, o gün vatan hainlerine, devlet düşmanlarına, insanlık düşmanlarına karşı koydunuz. Sizleri yürekten kutluyorum." dedi.