İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

29.06.2022 08:58

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, kent genelindeki eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan şüpheli B.K'yi takibe aldı.

Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin, uyuşturucu maddeyi bir araca yükleyeceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu maddenin yüklendiği aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Avcı"nın desteğiyle araçta yaptıkları aramada, 62 kilogram skunk ele geçirildi.

Şüphelinin dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucu maddeleri şeffaf naylonla sardığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberi: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi Yakakent'te uyuşturucu madde ele geçirildi Yakakent'te uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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