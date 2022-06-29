İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, kent genelindeki eğlence mekanları ve torbacılara satma hazırlığında olan şüpheli B.K'yi takibe aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 62 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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