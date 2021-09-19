İstanbul'da 65 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 65 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 65 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 65 kilogram eroin ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent dışından getirilerek piyasaya sürüleceği öğrenilen uyuşturucu için çalışma başlattı. Uyuşturucunun, park halinde bulunan bir araca, ardından da başka bir noktaya nakledileceğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, uyuşturucuyu otobüsle getirerek satma hazırlığında olan S.B.'yi suçüstü yakaladı. Narkotik köpeği Bingo'nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine cihazları açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilogram eroin buldu. Gözaltına alınan S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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