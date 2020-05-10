İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar uzun aradan sonra sokağa çıktı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Taksim, Nişantaşı ve Şişli'de evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları egzersiz yapmayı da ihmal etmedi. Vatandaşların maske taktığı ancak bazılarının sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

Fatih'te parklarda ve yeşil alanlarda güneşlenen vatandaşların yanı sıra para çekmek için ATM'lere gidenler vardı.

İlçede yürüyüş yapan Abdullah Torkuz, 2 aydır evde "adeta hapis hayatı" yaşadığını, bugün 11.00'de "kendisini dışarı attığını" söyledi.

Banka ve resmi dairelerdeki işlemlerini tamamlamak için hafta içi de izin verilmesini isteyen Torkuz, "Bir gün de olsa bu izin hafta arası uygulansın." dedi.

Cankurtaran sahilinde yürüyüş yapan Feza İlhan ise güzel havayı fırsat bilerek yürüyüş yaptığını dile getirdi.

İlhan, sürecin en az zararla atlatılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiği de sözlerine ekledi.

Silivri'de de vatandaşlar sahile yakın bölgelerde ve ağaçlık alanlarda yürüyüş yaptı.

Anadolu Yakası

Kadıköy'de uzun aradan sonra dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da yürüyüş yapmayı, parklarda güneşlenmeyi ve egzersiz yapmayı seçti.

Beykoz'da sahilde yürüyüş yapan, banklarda ve yeşil alanlanda dinlenen vatandaşların bazıları ise yanlarına refakatçi olarak eşlerini veya torunlarını aldı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahildeki vatandaşlara evlerinden yürüyüş mesafesi uzaklaşmaya izin verildiği ve sahilde yürüyüş yapmanın yasak olduğu uyarılarında bulundu. Polis sosyal mesafe konusunda da uyarı yaptı.

Bu arada, Üsküdar- Harem sahili boyunca yoğunluk görüldü. 65 yaş ve üstü vatandaşların bir bölümü daha önceden haberleşerek bugün sahilde buluşurken, bazı vatandaşlar kuşları besledi. Dışarı çıkanlar ayrıca, bol bol fotoğraf çekti ve özçekim yaptı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izin 15.00'te sona erecek.