65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı - Son Dakika

65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı

16.03.2021 19:13

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 71'e ulaştığını belirterek, bunu yeterli görmediklerini, kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen 65 yaş ve üstü kişilere aşı yapıldığını kaydetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranının yüzde 71'e ulaştığını belirterek, bunu yeterli görmediklerini, kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen 65 yaş ve üstü kişilere aşı yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamında Kul ailesini evinde ziyaret etti.

Susam-Mustafa Kemal Kul çiftinin evine misafir olan Yerlikaya, Kul ailesine sağlıklı günler dileyerek aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyanın ulaştığı en önemli korunma yönteminin aşı olduğunu belirterek "Sağlıkçılarımız, huzurevinde kalan büyüklerimiz ve 70 yaşın üstünde olan büyüklerimizin ikinci doz aşılarını da yaptık. En riskli olan grup 65 yaş üstünde olan büyüklerimiz. Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71'e çıktı ama biz yeterli görmüyoruz. Kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen bütün büyüklerimize aşı yapıyoruz." diye konuştu.

Aşılanmayan kısmın üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu belirten Vali Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Susam annemizin yanına geldim. Evine misafir oldum. Buradan İstanbul'daki bütün aşı olmamış annelerimizin ellerinden öpüyorum ve onlardan bir ricamız var. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar. Böylece sizler de salgından en iyi şekilde korunur hale gelin. Biz sizin hep yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Bugüne kadar aşı olan büyüklerimizin hepsine şifalar diliyorum."

Evinde aşı olan 68 yaşındaki Susam Kul ise "Ayağınıza sağlık. Ne güzel nimet kapılarımızı açarak geliyorsunuz. Allah daha güzel günler göstersin. Aşı olmayanlar olsunlar. Bizim gibi siz de aşı olun. İnşallah hayırlı olsun." diye konuştu.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile birlikte aşı olmanın da önemli olduğunu belirten Mustafa Kemal Kul ise, "Mutlak surette aşı olmamız gerekiyor. Ben iki aşımı da oldum. Dikkat edelim, aşı bir tedbir ancak maske, mesafe, temizliğe de dikkat edelim." dedi.

Ziyarette Susam Kul'a aşılama çalışmaları kapsamında evinde aşı yapıldı.

Vali Yerlikaya'ya, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ile İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum eşlik etti.

65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı
65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı
65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı
65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı

Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı - Son Dakika


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